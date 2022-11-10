Вашингтон, 10 ноября 2022, 16:09 — REGNUM Актриса фантастического сериала Netflix Милли Бобби Браун назвала свои самые любимые видеоигры. Об этом 10 ноября сообщает портал Comicbook.
Актриса рассказала, что ей очень нравятся симулятор жизни The Sims 4 и «королевская битва» Fortnite. При этом она отметила, что не считает себя геймером, пояснив, что игры её немного отталкивают из-за того, что она не очень хороша в них.
Напомним, сейчас Милли Бобби Браун снимается в пятом и заключительном сезоне «Очень странных дел». Ожидается, что премьера финала популярного шоу состоится весной 2024 года.
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