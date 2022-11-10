Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун назвала любимые видеоигры
Вашингтон, 10 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Актриса фантастического сериала Netflix Милли Бобби Браун назвала свои самые любимые видеоигры. Об этом 10 ноября сообщает портал Comicbook.
Цитата из четвёртого сезона т/с «Очень странные дела». 2022 год
Милли Бобби Браун в роли Одиннадцать
Актриса рассказала, что ей очень нравятся симулятор жизни The Sims 4 и «королевская битва» Fortnite. При этом она отметила, что не считает себя геймером, пояснив, что игры её немного отталкивают из-за того, что она не очень хороша в них.
Напомним, сейчас Милли Бобби Браун снимается в пятом и заключительном сезоне «Очень странных дел». Ожидается, что премьера финала популярного шоу состоится весной 2024 года.