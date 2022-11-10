Париж, , 16:08 — REGNUM Правительство Франции объявило о своем намерении принять корабль, на борту которого находятся 234 мигранта, сообщает Le Figaro.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

«Корабль с 234 мигрантами отправится в Тулон в пятницу, 11 ноября 2022 года», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, уточнив, что треть пассажиров судна будут «переселены» во Францию.

Прием судна с мигрантами Ocean Viking стал предметом противостояния между Парижем и Римом в течение нескольких дней. Этот корабль неправительственной организации SOS Méditerranée ждал 20 дней, чтобы пришвартоваться в европейском порту. Европейское правило заключается в том, что судно может пришвартоваться в ближайшем порту, в данном случае итальянском. Но Рим отказался приветствовать мигрантов. Таким образом, Жеральд Дарманен осудил «непонятный выбор» Италии.

В ответ на это «неприемлемое поведение» прием во Франции 3500 беженцев, находящихся в настоящее время в Италии, был приостановлен.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция начинает эвакуацию четырех пассажиров, которые в настоящее время находятся на борту судна Ocean Viking.

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