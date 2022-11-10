Воронеж, 10 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Десятилетний мальчик пытался покончить с собой в Воронеже, ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно 10 ноября.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Ребёнок предпринял попытку суицида днём 8 ноября, оставив родителям записку. Сейчас в обстоятельствах случившегося и в причинах, побудивших мальчика на отчаянный шаг, разбираются следователи. Известно о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства.

Сейчас мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии, помощь ему оказывают медики, сообщили «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане счёты с жизнью свёл 12-летний мальчик.