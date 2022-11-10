Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Исследовательское судно «Академик Федоров» из Санкт-Петербурга отправится в экспедицию в Антарктику на семь месяцев. Об этом 10 ноября сообщил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Georg Botz Айсберг в Антарктике

В настоящий момент судно подготавливают к отправке. Его загружают топливом, продовольствием и другими необходимыми грузами.

«Всего в экспедиции примут участие 259 человек. Экспедиция займёт около семи месяцев, и шесть из них будут проходить на (Антарктическом) континенте», — заявил Макаров.

Программа экспедиции достаточно насыщенная. Специалисты проведут широкий спектр исследований, которые касаются всех компонентов природной среды Антарктики (климат, океанография, атмосфера верхнего космоса и другие).

Выход судна из Петербурга состоится 15 ноября. В середине декабря экспедиция будет в порту Кейптаун. «Академик Федоров» должен вернуться к родным берегам в июне 2023 года.