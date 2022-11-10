Этап Кубка IBU по биатлону в Норвегии отменён из-за нехватки снега
Осло, 10 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Первый этап Кубка IBU по биатлону, который должен был пройти в Норвегии, отменён из-за недостаточного количества снега. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Этап должен был состояться в Шушене (Норвегия) с 24 по 27 ноября.
Таким образом, сезон 2022/23 Кубка IBU начнётся соревнованиями в Идре (Швеция), которые пройдут с 30 ноября по 3 декабря.
Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнётся в финском Контиолахти, первый этап пройдёт с 29 ноября по 4 декабря.