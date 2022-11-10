Горловка, ДНР, , 16:01 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ посёлка Майорск в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал мирный житель, дом которого был полностью разрушен. Об этом 10 ноября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований [Киева] в посёлке Майорск Никитовского района Горловки ранен мирный житель, 1956 года рождения. Дом по улице Заливная, 15, где проживает мужчина, полностью разрушен», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела города Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевиками ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS получили повреждения шесть жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередачи.