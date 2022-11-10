Лаишевский район, Татария, , 16:00 — REGNUM В Лаишевском районе Татарии будет организован второй цех по плетению маскировочных сетей для отправки военнослужащим в зону боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Татарии для военных плетут маскировочные сети t. me/laishevoofficial

Помочь в организации производства приглашают всех желающих. Для плетения маскировочных сетей необходимы рыболовные сети из нити и большое количество ткани.

Первый цех уже работает в селе Столбище.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Лаишевском районе РТ намерены организовать полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов. Это потребует инвестиций в объеме 5,9 млрд рублей, мощность производства составит до 2 тыс. БПЛА в год.

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