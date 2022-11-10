Отрадное, Ленинградская область, , 16:16 — REGNUM Верфь Emperium Ленинградской области построит пять катамаранов на электродвижении модели Ecocruiser для перевозчика АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» («дочка» одной из крупнейших российских круизных компаний «ВодоходЪ»). Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе пассажирского перевозчика «ЭкоходЪ», под брендом которого будут ходить суда.

Катамаран на электродвижении модели «Ecocruiser» emperium.ru

Согласно планам, первые два судна выйдут в линии в навигацию 2023 года. Одно из них будет совершать регулярные пассажирские перевозки на маршруте Красноярск — Дивногорск, а также прогулочные рейсы в акватории Красноярска. Второй катамаран планируется эксплуатировать в Нижнем Новгороде.

Двухпалубный катамаран на электродвижении модели «Ecocruiser» представляет собой 31 метровое алюминиевое судно шириной 9,2 м. На борту одновременно могут находиться до 120 пассажиров и три члена экипажа. Дальность хода в крейсерском режиме до 14 часов / до 180 км, крейсерская скорость 13 км/ч / 7 узлов, а максимальная — 40,7 км/ч / 22 узла.