Отрадное, Ленинградская область, 10 ноября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Верфь Emperium в Ленинградской области построит пять катамаранов на электродвижении модели Ecocruiser для перевозчика АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» («дочка» одной из крупнейших российских круизных компаний «ВодоходЪ»). Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе пассажирского перевозчика «ЭкоходЪ», под брендом которого будут ходить суда.

emperium.ru Катамаран на электродвижении модели «Ecocruiser»

Согласно планам, первые два судна выйдут в линии в навигацию 2023 года. Одно из них будет совершать регулярные пассажирские перевозки на маршруте Красноярск — Дивногорск, а также прогулочные рейсы в акватории Красноярска. Второй катамаран планируется эксплуатировать в Нижнем Новгороде.

Двухпалубный катамаран на электродвижении модели «Ecocruiser» представляет собой 31 метровое алюминиевое судно шириной 9,2 м. На борту одновременно могут находиться до 120 пассажиров и три члена экипажа. Дальность хода в крейсерском режиме до 14 часов / до 180 км, крейсерская скорость 13 км/ч / 7 узлов, а максимальная — 40,7 км/ч / 22 узла.