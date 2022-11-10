Стаханов, ЛНР, 10 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В результате обстрела города Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевиками ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS получили повреждения шесть жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередачи. Об этом 10 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

«В результате ночных обстрелов населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждено шесть одноэтажных жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередач», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле со стороны вооружённых формирования киевского террористического режима в Петровском районе Донецке произошло возгорание восьми жилых домов.