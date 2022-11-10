Баку, 10 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Цены на лекарства в Азербайджане определяет Тарифный совет, а не министерство здравоохранения. Об этом 10 ноября заявил журналистам глава минздрава Расим Исмайлов.

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Его попросили объяснить, почему из аптек сначала пропали ряд лекарств, а потом появились, но дороже в два — три раза.

«У Тарифного совета свои методы оценивания, и у него свои формы расчета с альтернативными странами при поступлении лекарств или новых препаратов в страну», — сказал Исмайлов.

Он добавил, что в Азербайджане начали производить лекарства две компании. Также вскоре ожидается запуск ещё одного фармакологического предприятия, которое создаёт израильская компания.

«Мы сотрудничаем в этом направлении с минэкономики, и намерены увеличить производство лекарств с привлечением новых инвесторов, чтобы устранить зависимость от импорта», — заявил министр.