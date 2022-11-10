Москва, 10 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Установление платы за транзит по Московскому скоростному диаметру (МСД) может послужить толчком к введению платного проезда в других крупных городах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

«Введение платы на МСД — это воплощение очень старого, но не очень верного лозунга «Москва для москвичей», которое к тому же служит плохим примером для других регионов. Сегодня Москва вводит плату для иногородних водителей, завтра другие крупные города, например, Сочи или Казань, решат взимать деньги с проезжающих москвичей», — отметил Миронов.

В текущей социально-экономической ситуации требуется, наоборот, сокращать поборы с автовладельцев, полагает парламентарий.

«Расширение платных дорог, парковок добавляется к тем многослойным поборам, которыми автовладельцы обложены на постоянной основе. Это и растущие акцизы на топливо, и транспортный налог, который, вопреки давним обещаниям правительства, до сих пор не отменили», — добавил Миронов.

По решению столичных властей с 2 января 2023 года вводится плата в 950 рублей за проезд транзитных автомобилей по Московскому скоростному диаметру (МСД). Бесплатно по трассе смогут ездить легковые автомобили с московскими и подмосковными номерами, такси с лицензиями столичного региона, иногородние — в случае пребывания в пределах ЦКАД более суток.