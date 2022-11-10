Брянск, , 15:53 — REGNUM В результате подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Климовском районе Брянской области отсутствует электроснабжение. Об этом 10 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

ЛЭП ptra

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своём сообщении.

Также Богомаз уточнил, что в течение ближайшего времени всё электроснабжение района будет переведено на резервную линию до устранения повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что опора линии электропередачи мощностью 110 кВт подорвана 10 ноября в Климовском районе Брянской области.