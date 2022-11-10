Москва, 10 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет монополистической деятельности лицами, использующими в интернете программы для электронных вычислительных машин для заключения сделок продавцов и покупателей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Этот законопроект входит в состав так называемого пятого цифрового антимонопольного пакета, и этим проектом предлагается дополнить закон о защите конкуренции положениями, устанавливающими антимонопольное регулирование деятельности лиц, использующих в сети «Интернет» цифровых платформ для заключения сделок продавцов и покупателей», — сказал в ходе заседания замруководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Сергей Пузыревский.

По его словам, положения, устанавливающие запрет на злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением, будут применяться также к хозяйствующим субъектам, использующим цифровые платформы при соблюдении ряда условий. В частности, сетевой эффект от использования такой платформы дает хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на этой цифровой платформе. Согласно второму условию, для сделок, совершаемых между продавцами и покупателями, существует доля более 35% от общего объема таких следок. Кроме того, выручка такого хозяйствующего субъекта за последний календарный год должна превышать 2 млрд рублей.

«Законопроектом вводятся новые условия государственного контроля сделок экономической концентрации, которые позволят обеспечивать контроль не только материальных активов, но и нематериальных активов, в частности, интеллектуальной собственности. Таким образом будет обеспечен контроль объектов, имеющих небольшую балансовую стоимость, но существенную рыночную цену, которую за такие организации готовы заплатить покупатели», — добавил замглавы ФАС.

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