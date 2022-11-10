Брюссель, 10 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Перегруппировка российских войск в Херсонской области объясняется сильным давлением, оказываемым на Россию. Об этом 10 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Nato.int Йенс Столтенберг

В ходе совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони он рассказал, что альянс принял к сведению заявление России об отступлении из Херсона, предложив посмотреть, как будет развиваться «ситуация на земле».

«Но совершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И, если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой [киевского режима]», — считает Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ рассказали о переходе российской группировки на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.