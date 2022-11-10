Джакарта, 10 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Немецкий чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что показатель успеха саммита G20 в Индонезии будет основываться на количестве двусторонних переговоров с коммюнике, сообщает Kompas.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

По данным источника из Германии, торговый спор с США из-за роста протекционизма может быть включен в повестку дня переговоров стран G20.

Германия хочет избежать формирования фракций на предстоящем саммите G20 на Бали. На вопрос, могут ли переговоры между Россией и киевским режимом состояться в рамках саммита G20, чиновник ответил, что саммит G20 — неподходящий форум.

Канцлер Германии Олаф Шольц примет участие в саммите G20 на Бали. Прежде чем прибыть в Индонезию, Олаф Шольц сначала посетит Вьетнам и Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан отреагировал на новость об отсутствии президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20 на Бали.

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