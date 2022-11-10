Курск, 10 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Дополнительную проверку и настройку оборудования систем ограничения проведут в ряде районов Курской области. Об этом 10 ноября в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Система оповещения при ЧС

«В тех районах, откуда поступало большое число критичных комментариев, проведем проверку и настройку оборудования. Тренировки проводятся именно для этого, а не для галочки. Мы живем в приграничном регионе, и все должно работать не на бумаге, а как нужно», — написал Старовойт.

Учения по гражданской обороне, в том числе с проверкой систем оповещения, состоялись в Курской области 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября аналогичные учения проводились в Липецкой области. Глава региона также сообщил о жалобах на отсутствие сирен.