В Самаре объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города
Самара, 10 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Самара
Сообщается, что решение о проведении этого конкурса было принято на 39-м заседании думы г. Самары.
Отмечается, что документы для участия в конкурсе принимают с 14 ноября до 14 декабря 2022 года.
В пресс-службе напомнили, что глава Самары избирается городской думой сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.
В 2017 году мэром города была избрана Елена Лапушкина. В декабре 2022 года истекает пятилетний срок ее полномочий.