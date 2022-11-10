Самара, 10 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Самара

Сообщается, что решение о проведении этого конкурса было принято на 39-м заседании думы г. Самары.

Отмечается, что документы для участия в конкурсе принимают с 14 ноября до 14 декабря 2022 года.

В пресс-службе напомнили, что глава Самары избирается городской думой сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

В 2017 году мэром города была избрана Елена Лапушкина. В декабре 2022 года истекает пятилетний срок ее полномочий.