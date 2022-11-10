Турин, Италия, 10 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют друг против друга в одной группе на Итоговом чемпионате ATP. Жеребьёвка прошла 10 ноября.

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Медведев и Рублёв сыграют в «красной» группе, в которую попали также сербский теннисист Новак Джокович и представитель Греции Стефанос Циципас.

В «зелёную» группу попали испанский теннисист Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

Турнир состоится с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).