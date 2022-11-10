Вашингтон, , 16:02 — REGNUM В Афганистане разворачивается климатический кризис. Об этом в сообщении в Twitter 10 ноября заявило Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

В управлении пояснили, что кризис вызван повышением температуры, уменьшением количества осадков и беспрецедентной вырубкой лесов.

УКГВ призвало к усилиям по преодолению этого климатического кризиса.

Предупреждение УКГВ звучит на фоне недавней информации о том, что Афганистан является шестой наиболее уязвимой страной к изменению климата в мире.