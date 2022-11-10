Ташкент, , 15:49 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву приветствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алиев прибыл для участия в IX саммите Организации тюркских государств, который проходит в Самарканде.

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