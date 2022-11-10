Ташкент, 10 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву приветствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алиев прибыл для участия в IX саммите Организации тюркских государств, который проходит в Самарканде.