Донецк, , 15:47 — REGNUM Боевики ВСУ подвергли обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 10 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны бандеровских формирований был произведён в 15:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооружённых формирования киевского террористического режима в Петровском районе Донецке произошло возгорание восьми жилых домов.