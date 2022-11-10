Ярославль, 10 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Ярославской области за январь–август зарегистрировали увеличение миграционной убыли в 2,2 раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ярославльстата.

Миграция

Если в 2021 году из региона уехало на 717 человек больше, чем приехало, то в 2022 году разница выросла до 1553 человек. В Ярославльстате отмечают, что положительный миграционный баланс был зафиксирован только с двумя странами: Таджикистаном и Киргизией. В остальных случаях число выбывших из Ярославской области превысило число прибывших в неё.

В обмене с другими странами СНГ число выбывших из региона превысило число прибывших в неё. Как сообщает Ярославльстат, наибольший отток населения области обеспечили мигранты из б. УССР.

«В миграционном обмене с другими зарубежными странами в январе–августе 2022 г. наибольший удельный вес среди прибывших и выбывших составляли мигранты из Грузии (34.4% и 36,6% соответственно)», — отмечает Ярославльстат.

Переехали в другие области России 8 157 человек, что тоже ниже данных предыдущего года. А вот миграция за границу выросла вдвое. В страны СНГ уехали 2 653 человека, в другие зарубежные страны — ещё 191 человек.