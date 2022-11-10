Москва, 10 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Риторика по поводу зависимости от поставок нефти из той или иной страны является заведомо спекулятивной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Pixabay.com Добыча нефти

«Надо понимать, что поставщик несет все издержки до того момента, как произошла сделка. То есть, нефть уже добыли, заплатив за это деньги буровикам, перекачали, снова не бесплатно, но денег ещё не получили.

Если в этот момент покупатель решает приобрести нефть у другого поставщика, он ничего особенно не теряет. А вот у поставщика на руках остается товар, который надо хоть кому-то продать.

Западные санкции уже привели к тому, что Россия поставляет больше углеводородов в Китай и Индию по меньшей цене, чем сейчас сложилась на мировом рынке. Да, эта цена выше средней цены поставок в Европу в прошлые годы, но для азиатских покупателей она выгодна.

При этом индийская экономика интенсивно растет, в том числе и за счет урбанизации, — крестьяне переезжают в города и начинают работать в промышленности.

Это, соответственно, повышает внутренний спрос на продовольствие, что стимулирует применение удобрений и механизации в сельском хозяйстве. То есть за счет дешевых нефти и удобрений из России Индия ускоряет рост собственной экономики», — пояснил эксперт.

Ранее индийская газета Tribune писала, что Индия не собирается снижать свою зависимость от российской нефти и удобрений.

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