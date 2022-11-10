Стокгольм, 10 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Ни для кого не удивительно, что новые власти Швеции принимают новые политики и практики в деле управления страной. Однако решение отменить налоговый бонус для владельцев электрокаров, о чем было сообщено всего лишь за сутки до вступления правила в силу, удивило многих. Газета Aftonbladet попыталась объяснить причины такой спешки.

Lightyear.one Прототип электрокара Lightyear One

Тот факт, что налоговый бонус был отменен с уведомлением всего за один день, был преднамеренной стратегией властей, пишет издание со ссылкой на источник внутри партии Умеренных. Цель правительства Швеции состояла в том, чтобы помешать слишком большому количеству людей купить электромобили до вступления изменений в силу.

«Если его нужно было отменять, надо было это делать быстро», — сказал на условиях анонимности источник издания.

По его словам, среди правых партий, которые сейчас управляют Швецией, сложился консенсус, что подобные меры необходимо принимать быстро.