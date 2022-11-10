Климовский район, Брянская область, , 15:43 — REGNUM Опора линии электропередачи мощностью 110 кВт подорвана 10 ноября в Климовском районе Брянской области. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Опора ЛЭП Pixabay.com

В результате происшествия в районе отсутствует электроснабжение. В ближайшее время потребителей переведут на резервную линию, до полного восстановления повреждённой ЛЭП.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября из-за обстрела ВСУ в Белгородской области обесточены шест сёл.