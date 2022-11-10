Рим, 10 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела 10 ноября в Риме встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передают национальные СМИ.

Vox España Джорджа Мелони

Новый премьер страны заявила, что «подтверждает приверженность Италии НАТО» и готовность участвовать в решении общих для альянса проблем.

Участие в работе НАТО необходимо для обеспечения безопасности Италии, а без безопасности не может быть экономического роста страны, добавила Мелони.