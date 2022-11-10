Уфа, 10 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Добровольцев в Уфе проводили на передовую. Об этом 10 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«На Советской площади в Уфе сегодня проводили парней на передовую. Уехал и Азат Бадранов. Уважаю их выбор и очень хочу, чтобы здесь, у памятника Шаймуратову, не только провожали, но и встречали», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов написал заявление об уходе в качестве добровольца для выполнения задач специальной военной операции.

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