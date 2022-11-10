Стокгольм, 10 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Конституционный комитет шведского риксдага поддержал спорный законопроект о шпионаже. О подробностях написала новостная служба ТТ.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Законопроект, отданный на проверку, означает, что в Швеции вводится новое ограничение свободы слова — раскрытие гостайны в целях иностранного шпионажа. Раскрытие информации, которая нарушает или может нарушить отношения Швеции с другим государством или международной организацией, будет считаться преступлением.

Несколько медиакомпаний, в том числе телеканал SVT и радиостанция SR, предупреждают, что это угрожает демократии и свободе слова.

Отмечается, что вопреки критики со стороны СМИ в риксдаге Швеции сложилось большинство, которое проголосует за принятие законопроекта.