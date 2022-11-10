Исламабад, , 15:46 — REGNUM Арендаторы жилья в Исламабаде, столице Пакистана, жалуются на повышение арендной платы из-за наплыва афганских иммигрантов.

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Немецкая телекомпания Deutsche Welle (СМИ, признанное в России иноагентом) сообщила со ссылкой на афганских иммигрантов в Пакистане, что многие из них не могут позволить себе арендовать жильё в ожидании виз в западные страны, выдача которых задерживается.

Камар-уль-Ислам, афганский иммигрант, живущий в Исламабаде, чья плата за жильё истекает через три недели, сказал, что не может позволить себе снимать жильё по более дорогой цене.

«Сейчас арендодатель просит ещё 20 000 рупий в месяц, что мне не по карману. Я ищу новый дом с более низкой арендной платой», — пояснил он.

Этот 42-летний учитель, который живёт со своей женой и тремя детьми, пояснил, что арендная плата увеличилась из-за притока афганских граждан в последние месяцы.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о жалобах афганских иммигрантов в Пакистане на своё финансовое положение и неправомерные действия полиции.