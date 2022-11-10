Наплыв афганских иммигрантов привёл к росту аренды за жильё в Исламабаде
Исламабад, 10 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Арендаторы жилья в Исламабаде, столице Пакистана, жалуются на повышение арендной платы из-за наплыва афганских иммигрантов.
Немецкая телекомпания Deutsche Welle (СМИ, признанное в России иноагентом) сообщила со ссылкой на афганских иммигрантов в Пакистане, что многие из них не могут позволить себе арендовать жильё в ожидании виз в западные страны, выдача которых задерживается.
Камар-уль-Ислам, афганский иммигрант, живущий в Исламабаде, чья плата за жильё истекает через три недели, сказал, что не может позволить себе снимать жильё по более дорогой цене.
«Сейчас арендодатель просит ещё 20 000 рупий в месяц, что мне не по карману. Я ищу новый дом с более низкой арендной платой», — пояснил он.
Этот 42-летний учитель, который живёт со своей женой и тремя детьми, пояснил, что арендная плата увеличилась из-за притока афганских граждан в последние месяцы.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о жалобах афганских иммигрантов в Пакистане на своё финансовое положение и неправомерные действия полиции.