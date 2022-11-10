Владимир, 10 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. На должность главы администрации города Владимира претендуют четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир

К участию в конкурсе допущены заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов, заместитель директора департамента экономического развития региона Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов.

Кандидаты прошли тестирование на знание законодательства РФ и местного самоуправления, представили конкурсной комиссии свои концепции развития областного центра.

Все кандидаты допущены к выборам на должность главы Владимира. Голосование состоится на заседании городского Совета народных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, должность главы города стала вакантной после того, как мэр Андрей Шохин стал сенатором РФ от исполнительного органа государственной власти Владимирской области. Исполняющим обязанности мэра назначили Александра Максимова, который спустя месяц стал врио заместителя губернатора.