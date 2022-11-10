Донецк, , 15:41 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооружённых формирования киевского террористического режима в Петровском районе Донецке произошло возгорание восьми жилых домов. Об этом 10 ноября сообщил донецкий мэр Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района произошло возгорание восьми домов частного сектора», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о 15-дневном сроке принятия решения относительно выплаты страховой суммы военным в случаях, когда обстоятельства, от которых зависит принятие данного решения, подлежат установлению судом.