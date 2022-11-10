Георгиевск, Ставропольский край, 10 ноября 2022, 15:59 — REGNUM Жителей города Георгиевска на Ставрополье, переживающих по поводу сноса памятника вождю революции Владимиру Ленину на территории Георгиевского арматурного завода, успокоил губернатор края Владимир Владимиров. Он рассказал о решении принять памятник в муниципальную собственность и после реставрации установить в другом месте.
По словам Владимирова, памятник демонтировали из-за того, что собственник территории, на которой он находился, выставил участок на продажу.
Губернатор подчеркнул, что на Ставрополье бережно относятся к исторической памяти, поэтому монумент вождю пролетариата будет установлен на том месте, которое будет устраивать всех горожан.