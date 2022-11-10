Георгиевск, Ставропольский край, 10 ноября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Жителей города Георгиевска на Ставрополье, переживающих по поводу сноса памятника вождю революции Владимиру Ленину на территории Георгиевского арматурного завода, успокоил губернатор края Владимир Владимиров. Он рассказал о решении принять памятник в муниципальную собственность и после реставрации установить в другом месте.

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник Ленину

По словам Владимирова, памятник демонтировали из-за того, что собственник территории, на которой он находился, выставил участок на продажу.

«Монумент, который еще недавно находился здесь, пришлось демонтировать. из-за того что собственник выставил участок земли на продажу. Хочу успокоить всех, кого взволновало это событие. Такое решение временное. Памятник никуда не пропадет. Мы договорились с администрацией Георгиевского городского округа, что монумент они примут в муниципальную собственность», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что на Ставрополье бережно относятся к исторической памяти, поэтому монумент вождю пролетариата будет установлен на том месте, которое будет устраивать всех горожан.