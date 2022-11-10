Баку, , 15:42 — REGNUM Баку отрицает обвинение Еревана, что вооружённые силы (ВС) Азербайджана были причастны к ранению армянского военнослужащего. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отреагировали на заявление минобороны Армении, что утром 10 ноября был тяжело ранен солдат, который был на позиции «в восточной части армяно-азербайджанской границы».

«Азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении», — говорится в сообщении азербайджанского министерства.

Напомним, ранее минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах вечером 8 ноября и прошлой ночью. Кроме того, в Баку заявили, что обстрелы якобы велись и с территории Нагорного Карабаха. Отмечается, что азербайджанская сторона приняла «адекватные меры».

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