Баку, 10 ноября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Баку отрицает обвинение Еревана, что вооружённые силы (ВС) Азербайджана были причастны к ранению армянского военнослужащего. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В ведомстве отреагировали на заявление минобороны Армении, что утром 10 ноября был тяжело ранен солдат, который был на позиции «в восточной части армяно-азербайджанской границы».

«Азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении», — говорится в сообщении азербайджанского министерства.

Напомним, ранее минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах вечером 8 ноября и прошлой ночью. Кроме того, в Баку заявили, что обстрелы якобы велись и с территории Нагорного Карабаха. Отмечается, что азербайджанская сторона приняла «адекватные меры».