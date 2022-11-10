Москва, , 15:41 — REGNUM Популярный российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новый клип на песню «Вороны мои». Ролик был опубликован 10 ноября на YouTube-канале певца.

SHAMAN Okras

В клипе, выполненном в мрачных тонах, рассказывается история павшего в битве воина.

«Бывают времена, когда кажется, что ночь длиннее дня, а мир вот-вот погрузится во тьму», — написал SHAMAN в своём телеграм-канале, добавив, что вне зависимости от того, каким бы «сильным не было зло вокруг», добро всегда побеждает.

Напомним, ранее ВЦИОМ назвал самых популярных российских певцов и актёров 2022 года. Ярослав Дронов занял в рейтинге исполнителей вторую позицию: он уступил Олегу Газманову, и обошёл Николая Баскова.

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