Браззавиль, , 15:38 — REGNUM Поставки пшеницы с территории бывш. УССР в страны Евросоюза в рамках «зерновой сделки» являются лицемерием, считает глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы узнали, что… большая часть судов, которые перевозят [собранную на территории б. УССР] пшеницу, направляются в порты Европы, а не в порты стран, где, как говорили, случится катастрофа, — приводит слова Гакоссо РИА Новости. — В нашем мире много лицемерия».

Тем не менее, дипломат призывает не драматизировать проблемы Африки. По его мнению, заявления о том, что африканцы умрут без зерна с территории бывш. УССР является примером пропаганды.

Комментируя ситуацию в бывш. УССР, он призвал Москву и Киев к переговорам, отметив, что речь идёт о братских народах.