Сочи, Краснодарский край, , 15:44 — REGNUM В Сочинском морском торговом порту ликвидируют утечку топлива. Пятно было обнаружено на поверхности Чёрного моря 10 ноября, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе Краснодарского края.

Морской порт Сочи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Пятно топлива обнаружено в акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, природоохранной и транспортной прокуратуры, Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Специалисты взяли пробы воды. Для локализации утечки установлены боновые заграждения. До конца дня последствия разлива топлива будут устранены.

Мониторинг за прилегающими к порту пляжами Центрального района усилен.