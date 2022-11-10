Бишкек, , 15:38 — REGNUM Налоговая служба Киргизии направила в корпорации Alibaba, Netflix, Google, Amazon и другие крупные зарубежные компании с требованием пройти налоговую регистрацию и начать платить «налог на Google».

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Однако, как сетует ведомство, вот уже несколько месяцев эти компании игнорируют требования стать плательщиками налога на добавленную стоимость за реализацию электронных услуг на территории Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года власти Киргизии ввели так называемый «налог на Google», обязав платить 2% от выручки все иностранные компании и бизнесменов, использующих доменные имена или IP-адреса, зарегистрированные в республике.