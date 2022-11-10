Кабул, , 15:39 — REGNUM Паспортное управление Афганистана объявило, что для страны было изготовлено три миллиона новых паспортов, и процесс выдачи документов, удостоверяющих личность, начнётся с решения специализированных вопросов для большей доступности для заявителей. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Афганский паспорт darivoa.com

«Технические проблемы пока не решены, и процесс выдачи паспортов начнётся с решения этих вопросов», — признал Нурулла Патман, глава паспортного управления Афганистана.

Напомним, процесс выдачи паспортов был остановлен в Афганистане около месяца назад.

Также сотрудники паспортного управления заявили, что процесс выдачи временно остановлен в связи с модернизацией биометрических устройств. Также в качестве одной из серьёзных проблем называется нехватка ноутбуков.

Не так давно правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о заказе на три миллиона новых бланков паспортов за рубежом, что частично удовлетворяет текущую потребность.