Липецк, , 15:37 — REGNUM Памятник народному артисту СССР Василию Лановому торжественно открыли в Липецке 10 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Памятник Василию Лановому Пресс-служба администрации Липецка

Монумент установили в сквере 65-летия Победы. Почетным гостем церемонии стала вдова актёра, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Бюст был передан в дар городу некоммерческой организацией «Армия и культура». Скульптура была создана Салаватом Щербаковым с фотографий знаменитого советского актёра.

Сегодня же в 18:00 в Липецке в память о Василии Лановом состоится концерт «Спасибо за верность, потомки!», организованный при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».