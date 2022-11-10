В Липецке установили памятник актёру Василию Лановому
Липецк, 10 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Памятник народному артисту СССР Василию Лановому торжественно открыли в Липецке 10 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.
Пресс-служба администрации Липецка
Памятник Василию Лановому
Монумент установили в сквере 65-летия Победы. Почетным гостем церемонии стала вдова актёра, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
Бюст был передан в дар городу некоммерческой организацией «Армия и культура». Скульптура была создана Салаватом Щербаковым с фотографий знаменитого советского актёра.
Сегодня же в 18:00 в Липецке в память о Василии Лановом состоится концерт «Спасибо за верность, потомки!», организованный при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».