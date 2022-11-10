Москва, 10 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В настоящее время стабилизация российской экономики создаёт все необходимые предпосылки для сдерживания роста уровня цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Так она прокомментировала данные МЭР РФ, согласно которым инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Ключевым фактором существенного замедления уровня роста цен за последние два месяца является не только сезонная дефляция на плодоовощную продукцию, но и корректировка цен на товары, продемонстрировавшие кратное увеличение цены в марте–апреле 2022 года. В настоящее время стабилизация экономики создаёт все необходимые предпосылки для сдерживания роста уровня цен, — констатировала Валишвили. — Однако принятое решение о переносе сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года будет иметь проинфляционный эффект и может прибавить к нынешнему уровню инфляции до +0,5%».

По ее словам, текущие денежно-кредитные условия в целом остаются нейтральными и направлены на сдерживание роста цен в среднесрочной перспективе.

«К таргету в 4% российская экономика должна вернуться в 2024 году», — подытожила Валишвили.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года инфляция в России задержится в диапазоне от 11% до 11,5%.