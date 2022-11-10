Москва, 10 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Увеличение тарифов на газ в России может привести к тому, что часть потребителей может сократить объём его использования, чтобы снизить расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Также может вырасти потребность в установке приборов учёта, что поможет сократить не только количество газа, но и его потери, что позволит уменьшить аварийность с газовыми сетями.

Важно, чтобы сохранялись различные программы помощи потребителям по оплате газа, это позволит сохранить потребление газа в стране, продолжить программы газификации.

Это могут быть как непосредственное выделение средств гражданам и бизнесу, так и прочие меры поддержки, например, взятие государством на себя части расходов по строительству и эксплуатации газовых сетей или предоставление государственных гарантий потребителям по займу средств на его оплату.

Важно, чтобы часть средств от увеличения тарифов направлялась на дальнейшее развитие инфраструктуры газоснабжения, продолжение дальнейшей программы газификации.

Не исключено, что увеличение тарифов на газ может привести к тому, что часть потребителей может отказаться от его использования, перейти на альтернативные источники энергии и теплоснабжения, но в целом потребление газа различными группами потребителей в стране продолжится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на газ для всех потребителей в России предлагается с декабря увеличить на восемь с половиной процентов, говорится в проекте приказа ФАС.

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