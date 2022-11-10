Москва, 10 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Некоторая доля рынков Центральной Азии, которую сейчас занимает Россия, впоследствии будет занята Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай стоит перед сложной проблемой, связанной с возможной потерей рынков США и Европы, поэтому старается диверсифицировать свои рынки сбыта, активно развивая азиатские направление, — сказал Перепелица. — Возможно, в процессе этого развития некоторая доля этого рынка, занимаемая российскими товарами, будет занята Китаем. Однако надо понимать, что Китай и Россия специализируются в разных секторах экономики. Для РФ это больше природные ресурсы и вооружение. Для Китая потребительские товары. Таким образом, вероятность острого противостояния достаточно низкая. Но, тем не менее, например, часть рынка нефтехимической промышленности Китай может перехватить».

В то же время Перепелица убежден, что отношения России и Китая носят стратегический характер и вряд ли будут ухудшаться в силу экономических причин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал, как РФ могла бы противостоять попыткам Китая потеснить ее на центрально-азиатских рынках.