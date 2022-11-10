Минск, , 15:34 — REGNUM Напряженная обстановка создаётся Польшей перед пунктами пропуска через границу с Белоруссией. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета (ГПК) в своём телеграм-канале.

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска. Польские контрольные службы на границе продолжают игнорировать нормы оформления автомобилей — за минувшие сутки они пропустили на свою территорию около 30% грузовиков и 36% легковых авто», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в сентябре польский пункт пропуска Бобровники в среднем оформлял 28% фур от нормы, в октябре — 17%, в то же время уточняется, что польский пункт пропуска Кузница Белостоцкая, несмотря на предложения Белоруссии, продолжает быть закрытым.

При этом уточняется, что такое замедленное оформление в польских пунктах пропуска стало причиной акции протеста ассоциации автоперевозчиков Польши, которые 8 ноября в приграничном Корощине потребовали от властей страны увеличить пропускную способность польских пунктов пропуска, уменьшения очередей автомобилей и открытия пункта пропуска Кузница Белостоцкая.

«Каких-либо конкретных решений данной проблемы от польского правительства протестующие до настоящего времени не получили. Отсутствие официальной реакции Варшавы на проведенную акцию протеста подтверждает факт намеренного игнорирования интересов грузоперевозчиков, а также способствует дальнейшему обострению ситуации в пунктах пропуска», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вызовы и угрозы военной безопасности в регионах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также меры по противодействию им стали одной из основных тем для обсуждения в ходе заседание военного комитета ОДКБ